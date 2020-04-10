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Футбол

Вратарь юношеской сборной Украины оценил свои шансы заиграть в Эйбаре

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дани Лтайф

Воспитанник донецкого “Олимпика” Дани Лтайф, который весьма неожиданно летом перешел в испанский “Эйбар”, рассказал, как у него обстоят дела в клубе Примеры.

В интервью Footboom, 19-летний вратарь юношеской сборной Украины оценил свои шансы остаться в Испании, а также дебютировать за основу нового клуба.

«Мне дали год на адаптацию, позади уже чуть больше полугода. Я выучил язык, привык к баскской культуре, кухне – она очень вкусная, особенно рыбные блюда. Здесь дубль и первая команда играют в одном стиле, с одними и теми же требованиями. К этому нужно было привыкнуть.

Я работаю все время на то, чтобы завоевать шанс в первой команде и поехать с ней на сборы летом.

Пока что меня приглашали тренироваться с первой командой три раза. Это Ла Лига, здесь сумасшедшая конкуренция, в разы выше, чем в Украине. За счет этого ты и прогрессируешь. Думаю, неплохо себя проявил за это время и увидел, что мне по силам продолжать прогрессировать и бороться за свой шанс», – сказал Лтайф.

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Тэги: Дани ЛтайфОлимпикЭйбар
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