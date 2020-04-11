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Клуб АПЛ нашел усиление в чемпионате Люксембурга

Андрей ОгородникНет комментариев
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Данел Синани

Люксембургский футбол в последнее время находится на подъеме. Не так давно сразу три игрока местной сборной перебрались в чемпионат Украины, а на днях один из лучших игроков чемпионата Люксембурга и вовсе стал игроком клуба английской Премьер лиги.

Как сообщает официальный сайт “Норвича”, состав команды на правах аренды пополнит 23-летний нападающий «Дюделанжа» Данел Синани. Игрок перешел в английский клуб на правах аренды.

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Отметим, в нынешнем сезоне на счету Данела Синани 14 голов в семнадцати матчах чемпионата Люксембурга. Также игрок блестяще проявил себя в Лиге Европы, где забил четыре гола на групповом этапе Лиги Европы.

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Тэги: Данел СинаниДюделанжНорвич
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