Милан начал переговоры по Тонали

Один из главных талантов итальянского футбола Сандро Тонали может летом стать игроком “Милана”.

По информации Calciomercato, руководство “россонери” уже направило запрос “Брешии” по трансферу 19-летнего таланта. Помимо денежной компенсации, сумма которой не разглашается, “Милан” готов передать права на сразу трех своих молодых игроков, речь идет о: полузащитнике Маттео Габбью, вратаре Алессандро Плиццари и полузащитнике Томмазо Побегу.

Напомним, “Брешиа” оценивает Сандро Тонали в 50 миллионов евро. По марене игры молодого таланта сравнивают с Андреа Пирло. Ранее об интересе лидеру “Брешии” сообщали со стороны “Реала”, “ПСЖ” и “МЮ”.