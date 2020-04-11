“Рома” охотится на хавбека “Шахтера”

Хавбек “Шахтера” Виктор Коваленко может перейти в “Рому”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Издание Сalciomercato пишет, что наставник “волков” Паулу Фонсека очень хочет видеть украинца в своей команде и продолжает настаивать на его трансфере.

Летом в Коваленко завершается контракт с “горняками”, поэтому перебраться в “Рому” он может совершенно бесплатно.

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Добавим в текущем сезоне полузащитник “Шахтера” сыграл 21 матч (2 гола и 1 ассист)