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Футбол

В легенды Ливерпуля обнаружили коронавирус

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кенни Далглиш

Ещё один известнейший в прошлом футболист заразился опаснейшим вирусом COVID-19.

Как сообщает официальный сайт “Ливерпуля”, в среду был госпитализированный один из лучших форвардов в истории клуба Кенни Далглиш. Примечательно, что никаких симптомов в 69-летнего экс-футболиста не было, коронавирус обнаружили, когда он сдавал анализы для лечения инфекции .

В составе “Ливерпуля” Кенни Далглиш шесть раз становился чемпионом Англии, также он трижды приводил мерсисайдский клуб к золотым медалям в качестве главного тренера команды.

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Тэги: Кенни ДалглишкоронавирусЛиверпуль
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