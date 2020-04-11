В легенды Ливерпуля обнаружили коронавирус

Ещё один известнейший в прошлом футболист заразился опаснейшим вирусом COVID-19.

Как сообщает официальный сайт “Ливерпуля”, в среду был госпитализированный один из лучших форвардов в истории клуба Кенни Далглиш. Примечательно, что никаких симптомов в 69-летнего экс-футболиста не было, коронавирус обнаружили, когда он сдавал анализы для лечения инфекции .

В составе “Ливерпуля” Кенни Далглиш шесть раз становился чемпионом Англии, также он трижды приводил мерсисайдский клуб к золотым медалям в качестве главного тренера команды.