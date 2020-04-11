Яремчук оценил свою готовность после травмы

Украинский нападающий бельгийского “Гента” Роман Яремчук завершил период восстановления после травмы.

По словам форварда сборной Украины, он полностью готов вернуться к игровой деятельности, хотя и признает тот факт, что ещё необходимо набрать форму.

«Думаю, что в физическом плане я уже готов, — сказал Яремчук. — Много работал и продолжаю трудиться. Впрочем, говорить о том, что мог бы уже сыграть, наверное, еще преждевременно, ведь игровую форму нужно еще набрать. Надеюсь, пандемия скоро закончится, люди перестанут болеть, и мы сможем играть в футбол».

Напомним, из-за травмы Роман Яремчук не играл больше двух месяцев, правда, почти месяц, как и чемпионат Бельгии не проводится.