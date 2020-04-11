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Футбол

Зимний новичок Динамо восстановился после травмы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ибрагим Каргбо

Нападающий юношеской сборной Бельгии Ибрагим Каргбо, который зимой пополнил состав киевского “Динамо”, залечил травму, которую получил на зимних сборах.

О завершении реабилитации бельгийский футболист заявил в своем интервью.

«С моим коленом уже все в порядке, я работаю над тем, чтобы вернуться на поле в хорошей форме. Что касается моих тренировок на карантине, то мы получили программу занятий от тренеров по физподготовке»

Напомним, Ибрагим Каргбо прошел с “Динамо” зимние сборы, правда, на сезон форварда не заявили. Причиной стало три перехода в другие клубы на протяжении одного сезона, в то время, как максимально на протяжении сезона можно менять два клуба.

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Тэги: ДинамоИбрагим Каргботравма
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