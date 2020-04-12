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Футбол

Агент Коваленко опроверг информацию об интересе к игроку Ромы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Коваленко

Представитель полузащитника донецкого “Шахтера” и сборной Украины Виктора Коваленко Сергей Серебренников прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны римской “Ромы”.

В свете того, что контракт полузащитника с “Шахтером” заканчивается этим летом, итальянская пресса регулярно приписывали интерес к игроку со стороны римского клуба, но со стороны “волков”, никаких запрос не поступало, отметил Серебренников.

«Коваленко – это полузащитник, за которым следят многие клубы, в том числе и итальянские. Интерес со стороны «Ромы»? Мы не вели с ними переговоров».

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Тэги: Виктор КоваленкоРомаШахтер
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