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Футбол

Хамес заинтересован в переходе в Эвертон

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хамес Родригес

Колумбийская звезда мадридского “Реала” Хамес Родригес, который летом будет выставлен на продажу, может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Ранее уже сообщалось, что большой интерес в услугах полузащитника проявляет английский “Эвертон”. По информации итальянского журналиста Николо Скиры, в трансфере заинтересован и сам игрок, которого привлекает возможность вновь работать под руководством Карло Анчелотти, который является главным тренером мерсисайдского клуба.

В нынешнем сезоне на счету Хамеса Родригеса лишь семь матчей в чемпионате Испании. Главный тренер мадридского “Реала” Зинедин Зидан уже сообщил руководству клуба, что не рассчитывает на колумбийского футболиста.

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Тэги: РеалХамес РодригесЭвертон
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