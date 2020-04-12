Хамес заинтересован в переходе в Эвертон

Колумбийская звезда мадридского “Реала” Хамес Родригес, который летом будет выставлен на продажу, может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Ранее уже сообщалось, что большой интерес в услугах полузащитника проявляет английский “Эвертон”. По информации итальянского журналиста Николо Скиры, в трансфере заинтересован и сам игрок, которого привлекает возможность вновь работать под руководством Карло Анчелотти, который является главным тренером мерсисайдского клуба.

В нынешнем сезоне на счету Хамеса Родригеса лишь семь матчей в чемпионате Испании. Главный тренер мадридского “Реала” Зинедин Зидан уже сообщил руководству клуба, что не рассчитывает на колумбийского футболиста.