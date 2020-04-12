Воскресенье, 12 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКенни Далглиш выписался из больницы. В легенды Ливерпуля был коронавирус
Футбол

Кенни Далглиш выписался из больницы. В легенды Ливерпуля был коронавирус

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Кенни Далглиш

Болельщики английского “Ливерпуля” могут вздохнуть с облегчением. Один из символов клуба Кенни Далглиш, который на днях был госпитализированный после того, как у него был обнаружен коронавирус, завершил курс лечения и вчера был выписан с больницы.

Напомним, что COVID-19 в легендарного в прошлом форварда был обнаружен случайно. Он обратился в больницу сделать анализы на инфекцию, но у него был обнаружен коронавирус, хотя никаких симптомов болезни у него не было.

Читайте также:  Главный тренер Аталанты доволен Малиновским

Ранее коронавирус побороли такие легендарные футбольные личности, как Фатих Терим и Рюшту Речбер.

загрузка...
Тэги: Кенни ДалглишкоронавирусЛиверпуль
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 + 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Марьян Швед
Марьян Швед летом должен был вернуться чемпионат Украины

Худжамов объяснил, чем Лунин заинтересовал “Реал”

Худжамов: Украину быстро ведут в объятия к России

Морозюк сказал чей Крым и прокомментировал трансфер в Россию

Иностранная пресса назвала клуб, за который болеет большинство украинцев

Закрыть