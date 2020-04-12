Кенни Далглиш выписался из больницы. В легенды Ливерпуля был коронавирус

Болельщики английского “Ливерпуля” могут вздохнуть с облегчением. Один из символов клуба Кенни Далглиш, который на днях был госпитализированный после того, как у него был обнаружен коронавирус, завершил курс лечения и вчера был выписан с больницы.

Напомним, что COVID-19 в легендарного в прошлом форварда был обнаружен случайно. Он обратился в больницу сделать анализы на инфекцию, но у него был обнаружен коронавирус, хотя никаких симптомов болезни у него не было.

Ранее коронавирус побороли такие легендарные футбольные личности, как Фатих Терим и Рюшту Речбер.