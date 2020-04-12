Морозюк сравнил Гармаша с коронавирусом

Бывший защитник сборной Украины Николай Морозюк рассказал, как обстоят его дела на карантине, а также пошутил об уникальности своего партнера по команде Дениса Гармаша, который зимой на правах аренды перешел также в “Ризеспор”.

«Агент часто звонит, узнает, чего не хватает, чего хочу. Говорю ему: «Шеф, ты не переживай, тут самый опасный для меня… Не знаю, кого нужно бояться – коронавируса или Гармаша, который живет этажом ниже».

У меня реально двойной карантин. Если я буду проводить с ним времени больше, чем по полчаса в день, начну ежедневно минимум 15-20 минут играть в перестрелки на водных пистолетах, а затем в прятки. И это все в жилом доме.

Потом он будет палить кнопки в лифте. Дальше я уже не знаю, страшно думать. Гармаш – уникум, о таких книги пишут» – цитирует Морозюка isport.ua

Напомним, ранее сообщалось, что на коронавирус переболела жена Николая Морозюка Ирина, в игрока, к слову, опасное заболевание обнаружено не было.