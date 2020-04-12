Определены претенденты на награду Золотой талант Украины

Стали известны имена футболистов, которые претендуют на звание главных талантов украинского футбола в возрастной категории до 21 и 19 лет.
На звание лучшего игрока в возрасте до 21 года претендуют 11 футболистов, среди которых большинство стало чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины в прошлом году. Также стоит отметить присутствие среди претендентов и прошлогоднего победителя Виталия Миколенко.
|Футболист U-21
|Родился
|Клуб
|И
|Мин
|Г
|Даниил Бескоровайный
|07.02.1999
|ДАК (Словакия)
|4
|360
|Валерий Бондарь
|27.02.1999
|Шахтер
|3
|138
|Сергей Булеца
|16.02.1999
|Днепр-1
|3
|230
|1
|Андрей Кулаков
|28.04.1999
|Мариуполь
|6
|245
|1
|Андрей Лунин
|11.02.1999
|Овьедо (Испания, D2)
|5
|450
|5п
|Ростислав Лях
|12.10.2000
|Карпаты
|5
|450
|Виталий Миколенко
|29.05.1999
|Динамо
|5
|480
|1
|Назарий Муравский
|03.02.2000
|Мариуполь
|4
|315
|1
|Денис Попов
|17.02.1999
|Динамо
|6
|570
|Дмитрий Резник
|30.01.1999
|Ворскла
|6
|540
|6п
|Владислав Супряга
|15.02.2000
|Днепр-1
|5
|249
|6
Также среди 11 футболистов будет выбран и главный талант страны в возрасте до 19 лет, здесь стоить отметить трех легионеров, которые блестяще проявляют себя в составе юношеских команд немецких клубов.
|Футболист U-19
|Родился
|Клуб
|И
|Мин
|Г
|Арсений Батагов
|05.03.2002
|Днепр-1
|4
|238
|Даниил Кравчук
|02.07.2001
|Ворскла
|1
|21
|Михаил Мудрик
|05.01.2001
|Шахтер U-21
|4
|287
|2
|Ярослав Надольский
|01.03.2001
|Динамо U-21
|5
|411
|2
|Константин Нижегородов
|21.06.2002
|Ганза U-19 (Германия)
|3
|247
|1
|Даниил Сикан
|16.04.2001
|Шахтер
|1
|5
|Георгий Судаков
|01.09.2002
|Шахтер U-21
|5
|402
|2
|Алексей Сыч
|01.04.2001
|Карпаты
|1
|70
|Анатолий Трубин
|01.08.2001
|Шахтер
|2
|180
|1п
|Богдан Шубин
|28.02.2003
|Шальке U-17 (Германия)
|5
|397
|Эрик Шуранов
|22.02.2002
|Нюрнберг U-19 (Германия)
|2
|171
|5