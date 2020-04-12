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Футбол

Определены претенденты на награду Золотой талант Украины

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Супряга

Стали известны имена футболистов, которые претендуют на звание главных талантов украинского футбола в возрастной категории до 21 и 19 лет.

На звание лучшего игрока в возрасте до 21 года претендуют 11 футболистов, среди которых большинство стало чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины в прошлом году. Также стоит отметить присутствие среди претендентов и прошлогоднего победителя Виталия Миколенко.

Футболист U-21РодилсяКлубИМинГ
Даниил Бескоровайный07.02.1999ДАК (Словакия)4360
Валерий Бондарь27.02.1999Шахтер3138
Сергей Булеца16.02.1999Днепр-132301
Андрей Кулаков28.04.1999Мариуполь62451
Андрей Лунин11.02.1999Овьедо (Испания, D2)54505п
Ростислав Лях12.10.2000Карпаты5450
Виталий Миколенко29.05.1999Динамо54801
Назарий Муравский03.02.2000Мариуполь43151
Денис Попов17.02.1999Динамо6570
Дмитрий Резник30.01.1999Ворскла65406п
Владислав Супряга15.02.2000Днепр-152496

Также среди 11 футболистов будет выбран и главный талант страны в возрасте до 19 лет, здесь стоить отметить трех легионеров, которые блестяще проявляют себя в составе юношеских команд немецких клубов.

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Футболист U-19РодилсяКлубИМинГ
Арсений Батагов05.03.2002Днепр-14238
Даниил Кравчук02.07.2001Ворскла121
Михаил Мудрик05.01.2001Шахтер U-2142872
Ярослав Надольский01.03.2001Динамо U-2154112
Константин Нижегородов21.06.2002Ганза U-19 (Германия)32471
Даниил Сикан16.04.2001Шахтер15
Георгий Судаков01.09.2002Шахтер U-2154022
Алексей Сыч01.04.2001Карпаты170
Анатолий Трубин01.08.2001Шахтер21801п
Богдан Шубин28.02.2003Шальке U-17 (Германия)5397
Эрик Шуранов22.02.2002Нюрнберг U-19 (Германия)21715
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Тэги: Виталий МиколенкоВладислав СупрягаглавноеЗолотой талант
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