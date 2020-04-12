Определены претенденты на награду Золотой талант Украины

Стали известны имена футболистов, которые претендуют на звание главных талантов украинского футбола в возрастной категории до 21 и 19 лет.

На звание лучшего игрока в возрасте до 21 года претендуют 11 футболистов, среди которых большинство стало чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины в прошлом году. Также стоит отметить присутствие среди претендентов и прошлогоднего победителя Виталия Миколенко.

Футболист U-21 Родился Клуб И Мин Г Даниил Бескоровайный 07.02.1999 ДАК (Словакия) 4 360 Валерий Бондарь 27.02.1999 Шахтер 3 138 Сергей Булеца 16.02.1999 Днепр-1 3 230 1 Андрей Кулаков 28.04.1999 Мариуполь 6 245 1 Андрей Лунин 11.02.1999 Овьедо (Испания, D2) 5 450 5п Ростислав Лях 12.10.2000 Карпаты 5 450 Виталий Миколенко 29.05.1999 Динамо 5 480 1 Назарий Муравский 03.02.2000 Мариуполь 4 315 1 Денис Попов 17.02.1999 Динамо 6 570 Дмитрий Резник 30.01.1999 Ворскла 6 540 6п Владислав Супряга 15.02.2000 Днепр-1 5 249 6

Также среди 11 футболистов будет выбран и главный талант страны в возрасте до 19 лет, здесь стоить отметить трех легионеров, которые блестяще проявляют себя в составе юношеских команд немецких клубов.

Футболист U-19 Родился Клуб И Мин Г Арсений Батагов 05.03.2002 Днепр-1 4 238 Даниил Кравчук 02.07.2001 Ворскла 1 21 Михаил Мудрик 05.01.2001 Шахтер U-21 4 287 2 Ярослав Надольский 01.03.2001 Динамо U-21 5 411 2 Константин Нижегородов 21.06.2002 Ганза U-19 (Германия) 3 247 1 Даниил Сикан 16.04.2001 Шахтер 1 5 Георгий Судаков 01.09.2002 Шахтер U-21 5 402 2 Алексей Сыч 01.04.2001 Карпаты 1 70 Анатолий Трубин 01.08.2001 Шахтер 2 180 1п Богдан Шубин 28.02.2003 Шальке U-17 (Германия) 5 397 Эрик Шуранов 22.02.2002 Нюрнберг U-19 (Германия) 2 171 5