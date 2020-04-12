Реал фаворит в борьбе за лидера защиты Лейпцига

Один из самых перспективных, молодых защитников Европы Дайо Упамекано может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает As, мадридский “Реал” проявляет серьезный интерес к 21-летнему защитнику “быков”. В пользу “королевского клуба” говорит тот факт, что боссы “Реала” в хороших отношениях с агентом игрока, к тому же и сам Упамекано не прочь одеть футболку испанского гранда.

В нынешнем сезоне Дайо Упамекано провел в составе “Лейпцига” 21 матч в чемпионате Испании. Ранее об интересе к игроку сообщалось со стороны “Манчестер Сити”, “Барселоны” и “Милана”. Контракт французского защитника заканчивается через год.