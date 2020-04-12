Рома не станет подписывать экс-лидера Шахтера

Полузащитник лондонского “Челси” Виллиан, который также известен по своим выступлениям в составе донецкого “Шахтера”, мог оказаться в римской “Роме”.

По информации итальянских СМИ, бразильский вингер был предложен столичному клубу бесплатно, но руководство “волков” отказалось от его перехода. Причиной являются слишком высокие финансовые запросы игрока, который хотел получать в Риме пять миллионов евро в год.

Напомним, ранее от Виллиана отказалась каталонская “Барселона”, которую также не устроила финансовая составляющая контракта бразильца. Продолжает интересоваться футболистом туринский “Ювентус”.