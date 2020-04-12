Воскресенье, 12 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболРома не станет подписывать экс-лидера Шахтера
Футбол

Рома не станет подписывать экс-лидера Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Виллиан

Полузащитник лондонского “Челси” Виллиан, который также известен по своим выступлениям в составе донецкого “Шахтера”, мог оказаться в римской “Роме”.

По информации итальянских СМИ, бразильский вингер был предложен столичному клубу бесплатно, но руководство “волков” отказалось от его перехода. Причиной являются слишком высокие финансовые запросы игрока, который хотел получать в Риме пять миллионов евро в год.

Напомним, ранее от Виллиана отказалась каталонская “Барселона”, которую также не устроила финансовая составляющая контракта бразильца. Продолжает интересоваться футболистом туринский “Ювентус”.

загрузка...
Тэги: ВиллианРомаЧелси
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Хесус Корона
Шесть европейских клубов претендуют на лидера Порту

Ян Уртадо
Ювентус интересуется венесуэльским форвардом

Коноплянка поставил колоссальную задачу “Шахтеру” на этот сезон

Николай Морозюк
Морозюк сравнил Гармаша с коронавирусом

Александер Чеферин
Стало известно, когда доиграют матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Закрыть