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Футбол

Шесть европейских клубов претендуют на лидера Порту

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хесус Корона

Нешуточная борьба обещает развернуться следующим летом за полузащитника сборной Мексики и португальского “порту” Хесуса Корону.

Как сообщает A Bola, шесть европейских клубов: “Интер”, “Рома”, “Севилья”, “Валенсия”, “Эвертон” и “Вест Хэм” нацелены на трансфер 27-летнего полузащитника. Руководство “Порту” готово пойти на продажу игрока, но лишь при условии выплаты компенсации, которая составляет 50 миллионов евро.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Хесуса Короны 41 матч за “драконов” во всех турнирах, два забитых гола и семнадцать результативных передач, его контракт с лидером чемпионата Португалии заканчивается летом 2022 года.

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Тэги: Вест ХэмПортуРомаХесус Корона
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