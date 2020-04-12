Шесть европейских клубов претендуют на лидера Порту

Нешуточная борьба обещает развернуться следующим летом за полузащитника сборной Мексики и португальского “порту” Хесуса Корону.

Как сообщает A Bola, шесть европейских клубов: “Интер”, “Рома”, “Севилья”, “Валенсия”, “Эвертон” и “Вест Хэм” нацелены на трансфер 27-летнего полузащитника. Руководство “Порту” готово пойти на продажу игрока, но лишь при условии выплаты компенсации, которая составляет 50 миллионов евро.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Хесуса Короны 41 матч за “драконов” во всех турнирах, два забитых гола и семнадцать результативных передач, его контракт с лидером чемпионата Португалии заканчивается летом 2022 года.