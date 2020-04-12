Стало известно, когда доиграют матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Футбольные чиновники УЕФА близки к тому, чтобы определится с датой проведения завершающих матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы, которые были приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

По информации Daily Mirror, наиболее вероятным выглядит проект завершения клубных европейских турниров в августе. В течении трех недель УЕФА планирует сыграть оставшиеся матчи двух главных футбольных Европы.

Сообщается, что обязательным условием начала завершающих стадий еврокубков является завершение всех национальных чемпионатов. Планируется, что клубы сначала доиграют сезоны в местных лигах, причем, скорей всего будут играть по графику через два дня на третий.