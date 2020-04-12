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Футбол

Тоттенхэм выставил ценник на Харри Кейна

Андрей ОгородникНет комментариев
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Харри Кейн

Один из лучших форвардов в современной истории лондонского Тоттенхэма Харри Кейн в скором времени может покинуть клуб.

И без того не лучшая ситуация с финансами в клубе, которая вызвана строительством нового стадиона, ещё больше усугубилась остановкой чемпионата Англии. Если ситуация не изменится в ближайшее время, президент “шпор” Дэниэл Леви готов рассмотреть вариант с продажей своей главной звезды, но лишь при условии компенсации в размере 200 миллионов фунтов, что станет трансферным рекордом.

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Напомним, в нынешнем сезоне Харри Кейн в двадцати матчах чемпионата Англии забил 11 голов. За 278 поединков в составе “Тоттенхэма” 26-летний форвард забил 181 гол.

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Тэги: ТоттенхэмтрансферыХарри Кейн
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