Ювентус интересуется венесуэльским форвардом

Скауты туринского “Ювентуса” изучая рынок Южной Америки обратили свое внимание на молодого таланта аргентинской Бока Хуниорс” Яна Уртадо.

Как сообщает Football Italia, представители “Старой Синьоры” уже контактировали с руководством аргентинского гранда на тему возможного перехода 20-летнего форварда. Пока речь идет лишь об интересе, официальных предложений “Ювентус” не делал.

Нынешний сезон стал дебютным для Уртадо в составе “Бока Хуниорс”, на счету 20-летнего нападающего 14 матчей за чемпионов Аргентины, один гол и одна результативная передача.