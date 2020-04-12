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Футбол

Ювентус интересуется венесуэльским форвардом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ян Уртадо

Скауты туринского “Ювентуса” изучая рынок Южной Америки обратили свое внимание на молодого таланта аргентинской Бока Хуниорс” Яна Уртадо.

Как сообщает Football Italia, представители “Старой Синьоры” уже контактировали с руководством аргентинского гранда на тему возможного перехода 20-летнего форварда. Пока речь идет лишь об интересе, официальных предложений “Ювентус” не делал.

Нынешний сезон стал дебютным для Уртадо в составе “Бока Хуниорс”, на счету 20-летнего нападающего 14 матчей за чемпионов Аргентины, один гол и одна результативная передача.

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Тэги: Бока ХуниорсЮвентусЯн Уртадо
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