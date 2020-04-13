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Футбол

Аякс попытается увести таланта Атлетико

Андрей ОгородникНет комментариев
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Родриго Рикельме

Молодой талант мадридского “Атлетико” Родриго Рикельме может стать игроком амстердамского “Аякса”.

Как сообщает испанская пресса, контракт 20-летнего полузащитника подходит к завершению. Попытки боссов “матрасников” подписать с ним новое соглашение пока успехом не увенчались. Если ситуация не изменится, в июле игрок станет свободным агентом.

Сообщается, что главным претендентом на Рикельме является амстердамский “Аякс”, также на футболиста претендует и ряд испанских клубов, в том числе и мадридский “Реал”.

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В нынешнем сезоне Рикельме играл за вторую команду “Атлетико” в третьей по силе лиге Испании, где в 21 матче забил пять голов.

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Тэги: АтлетикоАяксРодриго Рикельме
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