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Футбол

Черноморец-2 может прекратить свое существование

Андрей ОгородникНет комментариев
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Арена Черноморец

Ещё недавно одна из самых известных команд Украины одесский “Черноморец” продолжает испытывать большие финансовые трудности.

По словам одессита, журналиста Михаила Спиваковского, клуб имеет большие проблемы с финансами, помимо задолженности по зарплатам перед игроками, в ближайшее время может быть расформирована вторая команда клуба, которая играет во Второй лиге.

Большая часть базы в Совиньоне отдана на откуп некой баскетбольной школе. Футболистов и тренеров, которые жили на 3-м и 4-м этажах, переселили на 1-й и цокольный этажи. В академии дети теперь будут платить на 30% больше. И просят прямо на три месяца вперед внести оплату за обучение. Есть реальная угроза расформирования «Черноморца-2», который играет во второй лиге

Напомним, по итогам прошлого сезона “Черноморец” вылетел из УПЛ, в нынешнем сезоне “моряки” идут лишь на десятом месте в турнирной таблице.

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Тэги: финансыЧерноморецЧерноморец-2
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