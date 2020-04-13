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Футбол

“Динамо” продаст пять игроков и вернет Силву, Коваленко не говорит с “Ромой”

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Бывший защитник “Динамо” Данило Силва говорит, что очень любит фанатов киевского клуба.

Он утверждает, что Сергей Ребров стал лучшим тренером в его карьере, а в будущем бразилец вполне может вернуться в “Динамо”.

Как известно, сейчас Данило Силва играет в МЛС за “Лос-Анджелес”.

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Украинский тренер Анатолий Демьяненко говорит, что никто его со словацкой “Нитры” не выгонял.

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Бывший наставник “Динамо” утверждает, что причиной стали семейные обстоятельства, которые требовали возвращения домой.

Демьяненко добавил, что никаких претензий к игре и результатам “Нитры” от владельцев не было.

"Динамо" продасть п'ять гравців і поверне Сілву, Коваленко не говорить з "Ромою"

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Полузащитник “Динамо” Беньямин Вербіч говорит, что сразу пять футболистов киевского клуба могут найти себя в Европе.

Сначала он указал на Виктора Цыганкова и Виталия Миколенко, которых можно продавать уже сейчас.

А потом в соцсети Вербіч добавил, что в перспективе в хороший клуб могут пойти Георгий Цитаїшвілі, Богдан Леднєв и Николай Шапаренко.

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"Динамо" продасть п'ять гравців і поверне Сілву, Коваленко не говорить з "Ромою"

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Полузащитник “Шахтера” Виктор Коваленко сейчас точно не переходит в “Рому”.

По крайней мере, так утверждает агент украинского хавбека Сергей Серебренников.

Он подтверждает, что Коваленко интересуются много клубов, но конкретно с “Ромой” переговоров пока не было.

"Динамо" продасть п'ять гравців і поверне Сілву, Коваленко не говорить з "Ромою"

Источник: sportanalytic.com
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