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Футбол

Игорь Суркис рассказал о своем отношении к кандидатам на должность президента УПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игорь Суркис

За две недели до запланированного голосования за нового президента УПЛ, владелец киевского “Динамо” Игорь Суркис рассказала, как относится к кандидатам на почетную должность.

Александра Шевченко никогда не видел и не общался. Во всяком случае, не помню. Знаю, что безумно любит футбол, что независимый и что-то хочет сделать для украинского футбола.

Что касается Михаила Метревели, то знаю его не только по передачам, которые он ведет по воскресеньям, но и лично знаком, общались с ним. Он разбирается в футболе.

Говорить о том, что я кого-то поддержу, я бы не стал. Прежде всего, хочется посмотреть программу. Опять-таки, если этот человек каким-то образом будет связан с одним или другим клубом, то у него ничего не получится. В таком случае, он идет на войну, на конфронтацию.

Отметим, победитель грядущих выборов станет четвертым президентом УПЛ, ранее эту должность в течении двух сроком занимал Виталий Данилов, по разу Владимир Геннинсон и Томас Гримм.

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Тэги: Александр ШевченкоИгорь СуркисМихаил МетревелиУПЛ
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