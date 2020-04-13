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Футбол

Кингсли Коман входит в лонг-лист Барселоны

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кингсли Коман

Молодой талант мюнхенской “Баварии” и сборной Франции Кингсли Коман может летом стать игроком каталонской “Барселоны”.

По информации Diario Sport, французский футболист входит в расширенный список потенциальных трансферов испанского гранда. Приоритетами “Барселоны” остаются Лаутаро Мартинес и Неймар, но если аргентинца, или бразильца переманить не получиться, “сине-гранатовые” переключат свое внимание на таланта “Баварии”.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Кингсли Комана 15 матчей в составе “Баварии”, два гола и две результативные передачи. Игрок оценивается в 60 миллионов евро.

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Тэги: БаварияБарселонаКингсли Коман
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