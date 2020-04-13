Малиновский не заинтересован в переходе в Фиорентину

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал слухи о своем возможном переезде в Флоренцию.

В последние два месяца итальянская пресса активно отправляла украинского футболиста в “Фиорентину”, но сам Малиновский не заинтересован в переезде и доволен своим положением в “Аталанте”.

Как сказал мой агент Вадим Шаблий, они летом интересовались. На тот момент был такой разговор. Но сейчас я счастлив в «Аталанте». Мне очень нравится клуб, болельщики, город очень красивый. Моя семья счастлива здесь. Сейчас нет никаких предпосылок, чтобы говорить о каком-то переходе.

Я хочу играть здесь. Мне есть, что доказывать. Гасперини мне всегда старается помочь в каких-то моментах. Считаю, с каждым месяцем я становлюсь лучше и понимаю лучше футбол, который он требует. Все только впереди, – сказал Малиновский.

Отметим, несмотря на то, что Руслан Малиновский, как правило, выходит на футбольное поле после замен, это не помешало ему забить пять голов и сделать две результативные передачи в 31 матче за клуб с Бергамо.