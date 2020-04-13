Олег Смалийчук собрался стать президентом УПЛ?

Бывший вице-президент львовских “Карпат” Олег Смалийчук, который известен многим по своим резким высказываниям, как в сторону болельщиков, так и футбольных функционеров, изъявил готовность принять участие в выборах президента УПЛ.

На своей странице в Фейсбук, Смалийчук процитировал генерального директора донецкого “Шахтера” Сергея Палкина, призвав того выдвинуть его кандидатуру на должность президента УПЛ.

«До карантина мы могли плакать, только когда действительно становилось ху###. Сейчас достаточно просто включить телевизор и через несколько минут слезы сами наворачиваются на глаза.

Цитаты самому Богу в уши: «Мы должны заботиться о всей лиге», «Все должны понять, что не должно быть так, что один клуб говорит», «Мы должны сделать шаг друг к другу» (цитаты Сергея Палкина – прим.).

Телевизора нельзя ослушаться. Поэтому вежливо иду мыть руки, смотрю на себя в зеркало и вдруг там вижу идеальную кандидатуру на пост президента премьер-лиги.

Официально обращаюсь к уважаемому мной Сергею Анатольевичу (Палкину – прим.) выдвинуть именно мою кандидатуру на эту должность. И, пожалуйста, не говорите, что «мы уже многих перепробовали

Напомним, пока на должность президента УПЛ претендуют лишь два кандидата, Александр Шевченко, который является главой Федерации футбола Львовской области, а также Михаил Метревели, который работает экспертом программы “Великий футбол”.