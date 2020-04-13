ПСЖ может приобрести вратаря сборной Камеруна?

Французский “ПСЖ” во время летнего трансферного окна может предпринять попытку приобретения одного из лучших африканский вратарей современности Андре Онана.

По информации Goal.com, приоритетным вариантом для парижского гранда является Серхио Рико, который выступает за “ПСЖ” на правах аренды. Если клубу не удастся выкупить права на игрока в “Севилье”, боссы клуба попытаются приобрести вратаря “Аякса” Андре Онана.

Напомним, Андре Онана в составе “Аякса” провел 178 матчей, побеждал во всех национальных турнирах Голландии, а также играл с амстердамским клубом в полуфинале Лиги Чемпионов. Также он является игроком национальной сборной Камеруна.