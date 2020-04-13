Шахтер нашел решение, как возобновить тренировки

В условиях пандемии коронавируса и карантина, который стал одним из решением противодействия распространения, тренерский штаб донецкого “Шахтера” принял решение творчески подойти к возобновлению тренировочного процесса.

По словам ассистента главного тренера Дарио Срна, уже в ближайшее время игроки “Шахтера” начнут тренироваться, правда, пока не большими группами.

В ближайшее время «Шахтер» готовит план, чтобы начались какие-то работы на поле.

У нас два больших поля и мы хотим разделить каждое пополам. То есть, один футболист работает на одной половине поля, значит одновременно может работать четыре футболиста. Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате. Это уже даст какой-то результат.

Мне кажется, это всем пойдет на пользу и они снова будут чувствовать себя футболистами, поскольку игрок чувствует себя футболистом только на поле.

Напомним, в связи с карантином, вот уже как месяц игроки футбольных клубов чемпионата Украины вынуждены самостоятельно поддерживать игровую форму.