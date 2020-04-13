Воспитанник Байера рассказал, что повлияло на его переход в Зарю

Летний новичок луганской “Зари” Джоель Абу Ханна поведал о том, что сыграло решающую роль в его переезде в чемпионат Украины.

Воспитанник леверкузенского “Байера”, который прошлый сезон провел в третьей по силе лиге Германии, отозвался на приглашение Виктора Скрипника, ранее работавшего в Германии, именно тренер убедил молодого защитника перебраться в Украину.

«Мне позвонил украинский агент, который хорошо владеет знанием немецкого языка. Я долго размышлял над вариантом переехать в Украину, но после разговора с Виктором Скрипником, я принял данное предложение. Он уверил меня в том, что я нужен команде, это подкупило. Конечно, у меня было достаточно много других предложений. В основном все они исходили от немецких клубов. Но лучшим вариантом для меня было сменить обстановку», — заявил Абу Ханна.

Отметим, в составе “Зари” Абу Ханна является ключевым исполнителем, отыграв в двадцати матчах чемпионата Украины.