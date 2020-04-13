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Футбол

Зенит может усилится защитником Ювентуса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Даниеле Ругани

Питерский “Зенит” следующим летом может оформить достаточно громкую сделку.

Как сообщает итальянская пресса, под прицел российского гранда попал защитник туринского “Ювентуса” Даниэль Ругани. Сообщается, что руководство “Зенита” уже общалось с окружением игрока и предложило ему контракт сроком на три года с окладом в 2,5 миллиона евро в год.

Отметим, в нынешнем сезоне Даниэле Ругани потерял место в составе “Ювентуса”, сыграв лишь в трех матчах команды. К слову, ранее игрок переболел коронавирусом.

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Тэги: Даниеле РуганиЗенитЮвентус
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