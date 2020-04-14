Алиев: В Локомотиве не пил из-за того, что был закодированный

Бывший полузащитник киевского “Динамо” и сборной Украины Александр Алиев вспомнил период своей карьеры в чемпионате России, когда защищал цвета московского “Локомотива”.

Несмотря на то, что в Киеве игрока неоднократно обвиняли в нарушении режима, в России игрок вел здоровый образ, во многом из-за того, что ранее был вынужден закодироваться, о чем он заявил в интервью Sport24.

Никогда не скрывал, что в «Локомотиве» я не пил. Был закодированным, потому что до этого с алкоголем перебарщивал. В Москве пил только кока-колу и кофе. Зато я провел прекрасный сезон как в «Динамо», так и в «Локомотиве». На это повлиял президент киевлян Игорь Михайлович Суркис.