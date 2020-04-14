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Футбол

Барселона интересуется перспективнейшим шведским форвардом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Исак

Один из главных талантов шведского футбола Александер Исак, своей игрой привлек к себе внимание гранда чемпионата Испании каталонской “Барселоны”.

Несмотря на то, что приоритетной целью для каталонского гранда являются Лаутаро Мартинес и Неймар, параллельно лидер чемпионата Испании изучает другие варианты.

Как сообщает Mundo Deportivo, 20-летний форвард “Реал Сосьедада” входит в расширенный список потенциальных трансферов “Барселоны”. В нынешнем сезоне на счету игрока уже семь голов в рамках Примеры, правда, баскский клуб оценивает своего таланта в 70 миллионов, что может отпугнуть боссов “Барселоны”.

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Тэги: Александр ИсакБарселонаРеал Сосьедад
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