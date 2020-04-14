Интер нацелился на дарование Банфилда

Один из лидеров нынешнего сезона Серии А миланский “Интер” летом попытается усилить свой состав молодым талантом аргентинского “Банфилда” Агустином Урси.

Как сообщает Football Italia, 19-летний аргентинский талант является одним из приоритетных трансферов “Интера”, правда, “нерадзурри” предстоит выдержать нешуточную конкуренцию, так, как на игрока претендуют также такие клубы, как: “Бока Хуниорс”, “Расинг”, “Ривер Плейт”, “Рома”, “Фиорентина”, “Бенфика” и “Атлетико”.

Отметим, Агустин Урси является игроком молодежной сборной Аргентины. В нынешнем сезоне на счету игрока 12 матчей в чемпионате Аргентины и два результативных удара.