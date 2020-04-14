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Футбол

Коваленко может перейти в Бешикташ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Коваленко

Полузащитник донецкого “Шахтера” и сборной Украины Виктор Коваленко может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает известное турецкое издание Milliyet, представители игрока предложили стамбульскому клубу подписать с игроком контракт. В ближайшее время “черные орлы” должны дать ответ.

Сообщается, что вероятность сделки оценивается достаточно высоко, так, как в планах стамбульского клуба омоложение состава. Учитывая приостановку чемпионата Турции и финансовый кризис, который надвигается, клуб будет искать варианты среди свободных агентов и кандидатура Коваленко ему подходит идеально, отмечает издание.

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Тэги: Виктор КоваленкоглавноеШахтер
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