Коваленко может перейти в Бешикташ

Полузащитник донецкого “Шахтера” и сборной Украины Виктор Коваленко может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает известное турецкое издание Milliyet, представители игрока предложили стамбульскому клубу подписать с игроком контракт. В ближайшее время “черные орлы” должны дать ответ.

Сообщается, что вероятность сделки оценивается достаточно высоко, так, как в планах стамбульского клуба омоложение состава. Учитывая приостановку чемпионата Турции и финансовый кризис, который надвигается, клуб будет искать варианты среди свободных агентов и кандидатура Коваленко ему подходит идеально, отмечает издание.