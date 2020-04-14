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Футбол

Лацио подпишет российского бомбардира?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Дзюба

Сенсация текущего сезона чемпионата Италии римский “Лацио”, который впервые за долгие годы борется за чемпионство, в поисках вариантов усиления активно мониторит чемпионат России.

Ранее уже сообщалось, что в планы столичного клуба входят Александр Кокорин и Сердар Азмун, но на этом круг интересов римлян не ограничивается.

По информации La Gazzetta dello Sport, большой интерес “Лацио” проявляет к форварду сборной России и питерского “Зенита” Артему Дзюбе. Летом столичный клуб рассмотрит вариант с трансфером 31-летнего нападающего.

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Отметим, нынешний сезон является для Дзюбы одним из самых успешных в карьере. По системе гол+пас форвард набрал 23 очка в 21 матче чемпионата России.

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Тэги: Артем ДзюбаЗенитЛацио
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