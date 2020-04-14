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Футбол

Лунин может уйти в аренду в клуб из Бундеслиги

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский вратарь Андрей Лунин во время ближайшего трансферного окна может стать игроком “Шальке”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Речь идет об аренде игрока на сезон без обязательного предоставления игрового времени. Дело в том, что действующий основной голкипер “Шальке” Александер Нюбель летом уходит в “Баварию”.

Ему на замену есть только 21-летний Маркус Шуберт и 35-летний Михаэль Лангер. “Шальке” видит в Луніні как минимум второго вратаря с возможностью побороться с Шубертом за место в основе.

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“Кобальтовые” имеют хорошо налаженное сотрудничество с “Реалом”, поэтому переговоры об аренде действительно могут стать успешными. “Шальке” хотел бы включить в соглашение право выкупа Лунина за 10 миллионов евро, но “сливочные” пока на это не соглашаются.

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Источник: sportanalytic.com
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