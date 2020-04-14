Лунин может уйти в аренду в клуб из Бундеслиги

Украинский вратарь Андрей Лунин во время ближайшего трансферного окна может стать игроком “Шальке”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Речь идет об аренде игрока на сезон без обязательного предоставления игрового времени. Дело в том, что действующий основной голкипер “Шальке” Александер Нюбель летом уходит в “Баварию”.

Ему на замену есть только 21-летний Маркус Шуберт и 35-летний Михаэль Лангер. “Шальке” видит в Луніні как минимум второго вратаря с возможностью побороться с Шубертом за место в основе.

“Кобальтовые” имеют хорошо налаженное сотрудничество с “Реалом”, поэтому переговоры об аренде действительно могут стать успешными. “Шальке” хотел бы включить в соглашение право выкупа Лунина за 10 миллионов евро, но “сливочные” пока на это не соглашаются.

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