Малиновский пожаловался на тренировочный процесс в Аталанте

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский сообщил, что у Джана Пьеро Гасперини очень тяжелые тренировки.

По словам украинца, большая интенсивность занятий при минимальных паузах.

«Одно из самого тяжелого: когда делаешь нагрузку на ноги после интенсивной тренировки, ты их уже не чувствуешь, но надо бежать. Это в физическом плане тяжело. Но вырабатывается сила ног и общее функциональное состояние», – сказал футболист в интервью «Циганик Live» на FootballHub.

Также он добавил, что футболисты никогда не знают план на тренировку, так как именно Гасперини решает, когда уже «хватит».