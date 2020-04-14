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Футбол

Малиновский пожаловался на тренировочный процесс в Аталанте

Сергей СумскойНет комментариев
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Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский сообщил, что у Джана Пьеро Гасперини очень тяжелые тренировки.

По словам украинца, большая интенсивность занятий при минимальных паузах.

«Одно из самого тяжелого: когда делаешь нагрузку на ноги после интенсивной тренировки, ты их уже не чувствуешь, но надо бежать. Это в физическом плане тяжело. Но вырабатывается сила ног и общее функциональное состояние», – сказал футболист в интервью  «Циганик Live» на FootballHub.

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Также он добавил, что футболисты никогда не знают план на тренировку, так как именно Гасперини решает, когда уже «хватит».

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Тэги: АталантаРуслан Малиновский
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