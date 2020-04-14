Вторник, 14 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМертенс может стать игроком лондонского Челси
Футбол

Мертенс может стать игроком лондонского Челси

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Дрис Мертенс

Один из лучших игроков в истории неаполитанского “Наполи” Дрис Мертенс в скором времени может стать игроком лондонского “Челси”.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport. 32-летний бельгиец может покинуть клуб с Неаполя бесплатно, на правах свободного агента. Фаворитом в борьбе за игроку выступает лондонский “Челси”, который этой зимой уже делал попытку подписать игрока на получил отказ.

Напомним, нынешний сезон седьмой для Мертенса в составе “Наполи”. Во всех турнирах за “партенопеи” игрок сыграл 309 матчей и забил 121 гол, что позволяет ему быть в числе самых результативных игроков за всю историю клуба.

загрузка...
Тэги: Дрис МертенсНаполиЧелси
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Александр Алиев
Алиев ответил чей Крым

Авангард
Верес показал стадию реконструкции местного стадиона

Виктор Коваленко
Коваленко может перейти в Бешикташ

Галлиани: Шевченко был для “Милана” большим

“Шахтер” проталкивает своего таланта в заявку на Евро

Закрыть