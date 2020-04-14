Мертенс может стать игроком лондонского Челси

Один из лучших игроков в истории неаполитанского “Наполи” Дрис Мертенс в скором времени может стать игроком лондонского “Челси”.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport. 32-летний бельгиец может покинуть клуб с Неаполя бесплатно, на правах свободного агента. Фаворитом в борьбе за игроку выступает лондонский “Челси”, который этой зимой уже делал попытку подписать игрока на получил отказ.

Напомним, нынешний сезон седьмой для Мертенса в составе “Наполи”. Во всех турнирах за “партенопеи” игрок сыграл 309 матчей и забил 121 гол, что позволяет ему быть в числе самых результативных игроков за всю историю клуба.