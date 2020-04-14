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Футбол

Цитаишвили оценил вероятность своего перехода в Шахтер

Андрей ОгородникНет комментариев
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Цитаишвили

Молодой талант киевского “Динамо” Георгий Цитаишвили оценил вероятность своего перехода в состав главного соперника столичного донецкого “Шахтера”.

Несмотря на то, что год назад ходили слухи, что один из самых перспективных воспитанников столичного клуба близок к подписанию контракта, сам игрок назвал причины, из-за которых никогда не примет предложение “горняков”.

Нет, никогда не смогу. Как минимум из-за того, что уважаю людей, которые меня направляли и воспитывали в «Динамо». Я сильно уважаю Игоря Суркиса, как минимум из-за уважения к нему я не смогу этого сделать. Тем более есть еще болельщики и много другого – цитирует Цитаишвили Трибуна.

В нынешнем сезоне Георгий Цитаишвили принял участие в трех матчах киевского “Динамо” в чемпионате Украины.

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Тэги: Георгий ЦитаишвилиДинамоШахтер
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