Цитаишвили оценил вероятность своего перехода в Шахтер

Молодой талант киевского “Динамо” Георгий Цитаишвили оценил вероятность своего перехода в состав главного соперника столичного донецкого “Шахтера”.

Несмотря на то, что год назад ходили слухи, что один из самых перспективных воспитанников столичного клуба близок к подписанию контракта, сам игрок назвал причины, из-за которых никогда не примет предложение “горняков”.

Нет, никогда не смогу. Как минимум из-за того, что уважаю людей, которые меня направляли и воспитывали в «Динамо». Я сильно уважаю Игоря Суркиса, как минимум из-за уважения к нему я не смогу этого сделать. Тем более есть еще болельщики и много другого – цитирует Цитаишвили Трибуна.

В нынешнем сезоне Георгий Цитаишвили принял участие в трех матчах киевского “Динамо” в чемпионате Украины.