Верес показал стадию реконструкции местного стадиона

Продолжает многострадальная реконструкция главного стадиона Ровно “Авангард”, который является домашней ареной местного “Вереса”.
В своем официальном аккаунте в Твиттере ровненский клуб отчитался о стадии реконструкции колизея. Вряд ли местные власти успеют завершить реконструкцию до осени этого года, как планировалось ранее, но, то что на стадионе продолжает работать строительная техника все же вселяет надежду.
Напомним, “Верес” обещал переехать на обновленный, домашний стадион ещё несколько лет назад, когда боролся за выход в УПЛ. С тех пор команда поменялась местами с ФК “Львов”, вернулась во Вторую лигу, где проводит свой второй сезон, правда, претендуя на повышение в классе.