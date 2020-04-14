Верес показал стадию реконструкции местного стадиона

Продолжает многострадальная реконструкция главного стадиона Ровно “Авангард”, который является домашней ареной местного “Вереса”.

В своем официальном аккаунте в Твиттере ровненский клуб отчитался о стадии реконструкции колизея. Вряд ли местные власти успеют завершить реконструкцию до осени этого года, как планировалось ранее, но, то что на стадионе продолжает работать строительная техника все же вселяет надежду.

😎А тим часом реконструкція стадіону «Авангард» триває!#Авангард



ВІДЕО – ЮРІЙ КОМПАНЕЦЬ pic.twitter.com/GeOFvZ4ZqM — НАРОДНИЙ КЛУБ ВЕРЕС (@veres_club) April 14, 2020

Напомним, “Верес” обещал переехать на обновленный, домашний стадион ещё несколько лет назад, когда боролся за выход в УПЛ. С тех пор команда поменялась местами с ФК “Львов”, вернулась во Вторую лигу, где проводит свой второй сезон, правда, претендуя на повышение в классе.