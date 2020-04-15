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Футбол

Алиев рассказал о своем отношении к Путину

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Алиев

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев, который родился и вырос в России, рассказал о своем отношении к действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как к нему относиться, если он уже 20 лет президент? Очевидно, как люди голосуют. Пускай Путин делает все для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но, еще раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют.

Что мне нравится в Путине – так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А в Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили

Напомним, за свою карьеру Александр Алиев провел в чемпионате России три сезона, сначала поиграв за “Локомотив”, а под конец карьеры в составе “Анжи”. В составе киевского “Динамо” полузащитник провел пять полноценных сезонов, хотя в структуре клуба был значительно дольше.

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Тэги: Александр АлиевВладимир ПутинДинамоЛокомотив
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