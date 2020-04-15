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Футбол

Бутко: Уровень УПЛ вредит “Шахтеру”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Леха” Богдан Бутко рассказал о проблемах “Шахтера” на евроарене. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Почему “Шахтер” не может выйти в плей-офф Лиги чемпионов второй год подряд? Наверное, наш чемпионат не дает того уровня конкуренции и той интенсивности игры, которая нужна для успешного выступления там.

“Шахтер” показывает очень хорошую игру в этом турнире, однако иногда случается несколько неудачных матчей, из-за которых усложняется задача выхода из группы”, – говорит Бутко.

Источник: sportanalytic.com
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