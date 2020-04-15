Бутко: Уровень УПЛ вредит “Шахтеру”

Защитник “Леха” Богдан Бутко рассказал о проблемах “Шахтера” на евроарене. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Почему “Шахтер” не может выйти в плей-офф Лиги чемпионов второй год подряд? Наверное, наш чемпионат не дает того уровня конкуренции и той интенсивности игры, которая нужна для успешного выступления там.

“Шахтер” показывает очень хорошую игру в этом турнире, однако иногда случается несколько неудачных матчей, из-за которых усложняется задача выхода из группы”, – говорит Бутко.