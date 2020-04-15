Контракт Коваленко с Шахтером будет действовать ещё год

Известный украинский журналист Виктор Вацко положил конец слухам об уходе из “Шахтера” Виктора Коваленко.

Как сообщалось ранее, в свете того, что якобы, нынешнее соглашения украинского полузащитника “горняков” заканчивалось через два месяца, его желали бесплатно подписать “Рома” и “Бешикташ”.

«Если бы правдой было то, что контракт Коваленко с «Шахтером» заканчивается летом 2020-го, то и «Рома», и «Бешикташ», об интересе которых пишут СМИ, уже могли бы подписывать с Виктором предварительное соглашение. Но факт в том, что контракт Вити с «Шахтером» – до лета 2021-го», – написал Вацко.

В нынешнем сезоне на счету Виктора Коваленко тринадцать матчей в чемпионате Украины и один точный удар.