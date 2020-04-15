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Футбол

Легионер Динамо близок к возвращению в строй после травмы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Томаш Кенджера

Защитник сборной Польши и киевского “Динамо” Томаш Кенджера рассказал, как проходит период его восстановления после травмы.

«Чувствую себя уже лучше, думаю, что скоро начну бегать и полноценно готовиться. В матче с Десной я отыграл первый тайм, а потом уже не смог выйти на поле. Это был рецидив старой травмы».

«Сейчас я уделяю внимание остальным частям тела, делаю упражнения на пресс, на руки, также и на ноги, только не нагружаю поврежденный голеностоп. Дома есть велотренажер, занимаюсь на нем каждый день».

Напомним, нынешний сезон третий для защитника в футболке киевского “Динамо”. В нынешнем чемпионате Украины на счету Томаша Кенджеры 17 матчей и две результативных передачи. Его контракт заканчивается через год. По последним слухам, игрок может летом покинуть вице-чемпионов Украины.

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Тэги: ДинамоТомаш Кенджератравма
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