Легионер “Динамо” пожаловался на большие штрафы в Украине

Нападающий “Динамо” Ибрагим Каргбо рассказал, как проводит карантин. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я остался в Киеве, сейчас не могу покинуть страну, как и моя подруга из Нидерландов. К счастью, нам разрешают выходить на улицу вдвоем. Вам просто нужно взять с собой паспорт и маску, иначе заплатите штраф в размере 600 долларов (около 17 тыс грн).

В этом сезоне я уже играл за “Руселаре” и “Льерс” до того, как подписал контракт с “Динамо” зимой, поэтому не имел права выступать в ближайшее время. Также восстанавливаюсь после травмы колена”, – сказал Каргбо.

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