Сборник Украины: Пятова мог бы купить Гвардиола

Полузащитник “Аталанты” Руслан Малиновский хвалит партнера по сборной Украины Андрея Пятова. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Пятов играет, как последний защитник. У него передача лучше, чем у некоторых полевых футболистов. Был бы он моложе… Было бы Пятову сейчас 25-26 лет, его бы Гвардиола уже себе купил за свой стиль игры. Вместо Едерсона.

А если серьезно, то, когда соперники прессингуют нас, то его первая передача очень важна для сборной”, – сказал Малиновский в программе “Цыганык LIVE”.