Среда, 15 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСборник Украины: Пятова мог бы купить Гвардиола
Футбол

Сборник Украины: Пятова мог бы купить Гвардиола

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Полузащитник “Аталанты” Руслан Малиновский хвалит партнера по сборной Украины Андрея Пятова. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Пятов играет, как последний защитник. У него передача лучше, чем у некоторых полевых футболистов. Был бы он моложе… Было бы Пятову сейчас 25-26 лет, его бы Гвардиола уже себе купил за свой стиль игры. Вместо Едерсона.

А если серьезно, то, когда соперники прессингуют нас, то его первая передача очень важна для сборной”, – сказал Малиновский в программе “Цыганык LIVE”.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Алиев – о Крыме и братство с Россией

Пауло Дибала
Ювентус приготовил новый контракт своей звезде

Виктор Коваленко
Контракт Коваленко с Шахтером будет действовать ещё год

Лаутаро Мартинес
Интер готов отпустить Лаутаро Мартинеса в Барселону, но при одном условии

Томаш Кенджера
Легионер Динамо близок к возвращению в строй после травмы

Закрыть