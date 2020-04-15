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Сергей Мякушко может покинуть Алькоркон

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Мякушко

В недалеком прошлом лидер львовских “Карпат” Сергей Мякушко в скором времени может остаться без клуба.

Приостановка чемпионата Испании среди команд Сегунды сделала неопределенным будущее целого ряда игроков “Алькоркона”. Как сообщает Mundo Deportivo, сразу шесть игроков клуба через два месяца могут покинуть клуб, в качестве свободных агентов, в том числе и Сергей Мякушко. Их контракты подходят к концу и руководство клуба пока не определилось, что делать далее.

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Напомним, Сергей Мякушко перешел в “Алькоркон” летом. В составе испанского клуба украинский полузащитник провел 12 матчей, но результативными действиями не отличался.

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Тэги: АлькорконкарантинСергей Мякушко
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