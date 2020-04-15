Среда, 15 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТренер Александрии назвал подопечного, который достиг уровня национальной сборной Украины
Футбол

Тренер Александрии назвал подопечного, который достиг уровня национальной сборной Украины

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Кирилл Ковалец

Главный тренер “Александрии” Владимир Шаран поделился своим мнением относительно игроков, которые уже сейчас могли бы усилить сборную Украины по футболу.

По словам тренера, в команде Андрея Шевченко точно бы не затерялся Кирилл Ковалец, который, к слову, является сыном бывшего главного тренера молодежной сборной Украины и киевской “Оболонь-Бровар” Сергея Ковальца.

Хочу видеть в сборной Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее.

В нынешнем сезоне на счету Кирилла Ковальца 14 матчей в чемпионате Украины, шесть голов и три результативных передачи. Нынешний сезон является лучшим для 26-летнего полузащитника в плане результативности.

загрузка...
Тэги: АлександрияВладимир ШаранКирилл Ковалец
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать + 14 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Сергей Мякушко
Сергей Мякушко может покинуть Алькоркон

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко попал в шестерку игроков, которые могут покинуть Вест Хэм летом

Александр Алиев
Алиев рассказал о своем отношении к Путину

Давид одонкор
Бывший вице-президент Говерлы рассказал с какой целью в свое время клуб приглашал Одонкора

Виталий Миколенко
Вест Хэм и Марсель интересуются Миколенко

Закрыть