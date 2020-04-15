Тренер Александрии назвал подопечного, который достиг уровня национальной сборной Украины

Главный тренер “Александрии” Владимир Шаран поделился своим мнением относительно игроков, которые уже сейчас могли бы усилить сборную Украины по футболу.

По словам тренера, в команде Андрея Шевченко точно бы не затерялся Кирилл Ковалец, который, к слову, является сыном бывшего главного тренера молодежной сборной Украины и киевской “Оболонь-Бровар” Сергея Ковальца.

Хочу видеть в сборной Кирилла Ковальца, но он получил зимой неприятную травму. Стоит отметить, что когда он восстановился, игра нашей команды сразу стала сильнее.

В нынешнем сезоне на счету Кирилла Ковальца 14 матчей в чемпионате Украины, шесть голов и три результативных передачи. Нынешний сезон является лучшим для 26-летнего полузащитника в плане результативности.