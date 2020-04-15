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Футбол

Ярмоленко попал в шестерку игроков, которые могут покинуть Вест Хэм летом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Ярмоленко

Британская пресса продолжает делать пессимистические прогнозы относительно будущего игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко в составе лондонского “Вест Хэма”.

Популярное среди болельщиков “молотобойцев” издание ClaretandHugh составило рейтинг из шести игроков, которые имеют самые высокие шансы покинуть клуб в ближайшее время. В очередной раз в “список на выход” попал воспитанник киевского “Динамо”, которому, к слову, составили компанию такие известные исполнители “Вест Хэма”, как Фелипе Андерсон, Райан Фредерикс, Дэвид Мартин, Мануэль Лансини и Альбиан Айети.

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Напомним, на старте сезона Андрей Ярмоленко регулярно выступал в составе “Вест Хэма” и даже успел забить три гола, но после травмы, начиная с ноября он практически не играл за лондонский клуб. Также он пропустил большую часть прошлого сезона.

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Тэги: Андрей ЯрмоленкоВест Хэмглавное
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