Ювентус приготовил новый контракт своей звезде

Учитывая надвигающийся финансовый кризис, который скорей всего затронет абсолютно все клубы мира, чтобы не тратиться на трансферы руководство туринского “Ювентуса” в первую очередь активно занялось подписанием новых контрактов с действующими игроками.

Как сообщает Tuttosport, сейчас руководство клуба ведет активные переговоры с форвардом команды Пауло Дибалой, контракт которого заканчивается через два года. Клуб намерен предложить аргентинцу новое, долгосрочное соглашение с годовым окладом в семь миллионов евро, причем, сумма со временем должна увеличится.

Напомним, ранее легенда “Ювентус” Алессандро Дель Пьеро высказался, что в лице Пауло Дибалы видит будущего капитана и легенду клуба.