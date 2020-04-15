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Футбол

Ювентус приготовил новый контракт своей звезде

Андрей ОгородникНет комментариев
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Пауло Дибала

Учитывая надвигающийся финансовый кризис, который скорей всего затронет абсолютно все клубы мира, чтобы не тратиться на трансферы руководство туринского “Ювентуса” в первую очередь активно занялось подписанием новых контрактов с действующими игроками.

Как сообщает Tuttosport, сейчас руководство клуба ведет активные переговоры с форвардом команды Пауло Дибалой, контракт которого заканчивается через два года. Клуб намерен предложить аргентинцу новое, долгосрочное соглашение с годовым окладом в семь миллионов евро, причем, сумма со временем должна увеличится.

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Напомним, ранее легенда “Ювентус” Алессандро Дель Пьеро высказался, что в лице Пауло Дибалы видит будущего капитана и легенду клуба.

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Тэги: контрактПауло ДибалаЮвентус
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