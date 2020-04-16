Алиев: Хочу тренировать профессионалов

Экс-хавбек “Динамо” и сборной Украины Александр Алиев поделился амбициями в новой роли. Сообщает сайт EURO.com.ua

– С кем хотел бы работать в тренерском составе?

– Ни с кем. Хочу работать, в первую очередь, сам.

– У тебя же тренерский состав должен быть. Ассистенты и все остальное.

– А к чему здесь это? У меня есть, но зачем мне сейчас все объявлять и говорить что-то? Не в том дело, что я хотел до кого-то уйти. Хочу начать с малого, но чтобы я был главным тренером. Это мой принцип.

– Хочешь в любители или профессионалы?

– Неважно. Я уже работал в чемпионате области с любителями, когда возглавлял “Хмельницкий”. А сейчас, конечно же, хотелось бы начать тренировать из Второй лиги. Хотя бы с этого. В любительских командах получаешь какой-то минимальный опыт. Самое главное, в дальнейшем его использовать. Нужно двигаться вперед, – сказал Алиев в своем Інстаграмі.

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